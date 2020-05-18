Beşiktaş yıldızını arıyor !! Sergen Yalçın rapor istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın gelecek planlaması dahilinde altyapıdan sorumlu yönetici Fırat Fidan ve koordinatör Necmettin Çelikhan ile bir görüşme yaptı. Görüşmede alt yapıdaki oyuncular hakkında rapor istediği belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre; Gelecek sezon öncesinde altyapıya daha önem verilmesi gerektiğini düşünen Sergen hoca, alt yapıdaki oyuncularla ilgili olumlu düşünceleri olduğunu söyledi, “Yaşı ne olursa olsun, yetenek varsa kadroya dahil etmeyi düşünüyorum. Tabii ki, belirli testlerden geçirmemiz gerekmekte. Bu oyuncular hakkında gelen raporları inceledikten sonra kesin kararımı vereceğim” dedi.

Sergen Yalçın, özellikle genç takımlarda milli takımlar seviyesinde oynayan forvet Oğuzhan Akgün ve 10 numara Emre Yıldız’ı yakın takibe alındığı öğrenildi. Bu ikilinin ön plana çıkabileceğini vurgulayan deneyimli hoca, ayrıca Ersin Destanoğlu, Atamer Bilgin, Kartal Yılmaz, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Mertcan Açıkgöz, Kaan Kalafat, İlkay İşler ve Alpay Çelebi’nin her geçen gün gelişim kaydettiğini söyledi.