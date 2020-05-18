Beşiktaş yıldızını arıyor !! Sergen Yalçın rapor istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın gelecek planlaması dahilinde altyapıdan sorumlu yönetici Fırat Fidan ve koordinatör Necmettin Çelikhan ile bir görüşme yaptı. Görüşmede alt yapıdaki oyuncular hakkında rapor istediği belirtildi.
Sergen Yalçın, özellikle genç takımlarda milli takımlar seviyesinde oynayan forvet Oğuzhan Akgün ve 10 numara Emre Yıldız’ı yakın takibe alındığı öğrenildi. Bu ikilinin ön plana çıkabileceğini vurgulayan deneyimli hoca, ayrıca Ersin Destanoğlu, Atamer Bilgin, Kartal Yılmaz, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Mertcan Açıkgöz, Kaan Kalafat, İlkay İşler ve Alpay Çelebi’nin her geçen gün gelişim kaydettiğini söyledi.