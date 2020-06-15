Beşiktaş Yukatel Denizlispor ile yapacağı deplasman hazırlıklarına başladı!

Süperlig’in 28. Haftasında Yukatel Denizlispor’a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan hazırlıklarda oyunculara ısınma ve takım oyunu antrenmanları yaptırıldı.

Siyah-beyazlı ekip Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde başladığı hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirirken, antrenmanın 1.5 saat sürdüğü açıklandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından bizzat düzenlenen antrenmanda ısınma koşuları, kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldığı belirtilirken son etapta ise pas çalışmaları ve 5’e 2 çalışmaları yapıldı.

Dar alanda oyun kontrolüne son derece önem veren Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın dar alanda paslaşma ve dar alanda oyuncuların alması gereken pozisyonları sıklıkla çalıştırdığı biliniyor. Son olarak antrenman sonrasında yarı sahada yapılan tek kale maç ile son bulan antrenmanda oyuncuların morallerinin yüksek olduğu dikkatlerden kaçmadı.