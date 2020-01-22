Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupasında kendi evinde 3-2 elendi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, kendi evinde Erzurumspor'u ağırladı. Beşiktaş, 8 Aralık tarihinde deplasmanda 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında da BB Erzurumspor’a aynı skora sahip oldu.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede konuk takıma galibiyet sevinci yaşatan golleri 1 ve 72’nci dakikalarda Oltan Karakullukçu atarken diğer golü 66’ncı dakikada Sissoko topu ağlarla buluştutrarak kaydetti.

Beşiktaş’ın karşılaşmadaki gollerini ise 33’üncü dakikada Diaby ve 64’üncü dakiklarda Burak Yılmaz kaydetti ve karşılaşmada başka gol olmadı. Karşılaşma sonunda Beşiktaş Erzurumspor'a 3-2 yenilerek kupaya veda ederken Erzurum ekibi de tarih yazarak kupada çeyrek finale yükseldi.

TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş karşısında BB Erzurumspor’un maçı 3-2 tamamlamasıyla tribünlerde "Avcı istifa" sesleri yükseldi. Siyah beyazlı ekibin geriye düştüğü golü yemesinin ardından tribünde bulunan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın istifa etmesini isterken eski futbolcuları Sergen Yalçın lehine de tempo tuttular.