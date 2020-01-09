Beşiktaş'a Polonya'lı forvet

Beşiktaş'ın transferde forvet arayışı devam ederken İtalya'dan yeni bir transfer iddia'sı geldi
09 Ocak 2020 Perşembe 10:28
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Uninese'nin Polonya'lı forveti Lukasz Teodorcyk'ın peşinde olduğu öne sürüldü. Siyah - Beylazlı yönetimin Anderlecht'ten İtalyan kulübüne transfer olan 28 yaşındaki golcü için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
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