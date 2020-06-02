Beşiktaş'ın kalesine Hollandalı eldiven

Süper Lig'de tüm ekipler kalan maçların yeniden oynananmaya başlanacağı 12 Haziran için hazırlıklarını yaparken, bir yandan da yeni sezon planlarını doğrultusunda hazırlıklarına devam ediyor. Tamamlanması planlanan maçların oynanmasından sonra yeni sezon hazırlıkları için az bir zamanı olan ekipler kısa sürede 2020-21 sezonunun açılışını yapacak, Kulüpler, yeni sezon için kadrolarına gerekli takviyeleri yapmak için sürekli girişimlerine devam ediyor. Kadrosunda ciddi bir değişime gitme kararı alan Beşiktaş'ın ilk transferi kaleye olacak gibi görünüyor.

Asist Analiz'in özel haberinde gelecek sezon kadrosda düşünülmeyen Loris Karius ile yaşanan ayrılığın ardından Beşiktaş yönetimi, Gökhan Akkan, Sinan Bolat ve Volkan Babacan gibi isimlerle irtibat halinde olsalarda, kaleci konusunda ilk tercihinin yabancı olmasından yana kullanacak. Beşiktaş'ta transfer yönetimini takip eden yönetici Erdal Torunoğulları, Hollanda'da yapmış olduğu görüşmeler beticesinde kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etme konusunda anlaşma sağladığı söyleniyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 14:09