Asist Analiz'in özel haberinde gelecek sezon kadrosda düşünülmeyen Loris Karius ile yaşanan ayrılığın ardından Beşiktaş yönetimi, Gökhan Akkan, Sinan Bolat ve Volkan Babacan gibi isimlerle irtibat halinde olsalarda, kaleci konusunda ilk tercihinin yabancı olmasından yana kullanacak. Beşiktaş'ta transfer yönetimini takip eden yönetici Erdal Torunoğulları, Hollanda'da yapmış olduğu görüşmeler beticesinde kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etme konusunda anlaşma sağladığı söyleniyor.Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 14:09
Beşiktaş'ın kalesine Hollandalı eldiven
Beşiktaş'ta Loris Karius'un gönderilmesi sonrası kaleyi, Hollanda'lı deneyimli kaleciye teslim etmek istiyor.
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