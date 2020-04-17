Beşiktaşlı Victor Ruiz'den Galatasaray derbisi ile ilgili flaş açıklama: Seyircisiz oynamak iyi olmadı

Beşiktaş’ta forma giyen Victor Ruiz yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye’deki müsabakaların geç ertelendiğini ve insanların durumun ciddiyetine sonradan vardığını dile getirdi.
‘’Futbol oynamamız mantıksızdı.’’
‘’Galatasaray derbisi harika olacaktı.’’
Takım arkadaşlarından birçoğunun Galatasaray derbisinin son derece güzel bir atmosferde oynanacağını anlattığını konuşan Ruiz, ‘’Türkiye’deki en iyi stadyumların bir tanesinde dolu tribünlerin önünde futbol şöleni olacaktı.’’ diye belirtti. Beklentilerinin çok yüksek olduğunu fakat seyircisiz oynamak zorunda kaldıklarının altını çizen Ruiz, ‘’Galatasaray ile aradaki farkı kapamak istiyorduk. Ama böyle güzel bir statta seyircisiz oynamak iyi olmadı.’’ diye tamamladı.
Son Güncelleme: 17.04.2020 14:19