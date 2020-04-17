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Beşiktaşlı Victor Ruiz'den Galatasaray derbisi ile ilgili flaş açıklama: Seyircisiz oynamak iyi olmadı

Beşiktaş'ta forma giyen Victor Ruiz, Galatasaray derbisi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ruiz, derbi müsabakası için ''Galatasaray derbisi harika olacaktı. Böyle güzel bir statta seyircisiz oynamak iyi olmadı.'' diye konuştu.

17 Nisan 2020 Cuma 14:19
Beşiktaşlı Victor Ruiz'den Galatasaray derbisi ile ilgili flaş açıklama: Seyircisiz oynamak iyi olmadı

Beşiktaş’ta forma giyen Victor Ruiz yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye’deki müsabakaların geç ertelendiğini ve insanların durumun ciddiyetine sonradan vardığını dile getirdi.

‘’Futbol oynamamız mantıksızdı.’’

Türkiye’de her şey durmasına karşın o hafta futbol oynanmasının mantıksız olduğunu konuşan Ruiz, bu konuda bir gecikme yaşandığını aktardı. Yalnızca futbolda değil; tenis, formula 1, motor, basketbol sporlarının durdurulduğunu fakat futbolun oynanmaya devam ettiğini aktardı. 10 günlük bir gecikme yaşandığını anlatan Ruiz, bunun garip bir durum olduğunu ve erteleme kararının da biraz gecikmeli olduğunu açıkladı.

‘’Galatasaray derbisi harika olacaktı.’’

Takım arkadaşlarından birçoğunun Galatasaray derbisinin son derece güzel bir atmosferde oynanacağını anlattığını konuşan Ruiz, ‘’Türkiye’deki en iyi stadyumların bir tanesinde dolu tribünlerin önünde futbol şöleni olacaktı.’’ diye belirtti. Beklentilerinin çok yüksek olduğunu fakat seyircisiz oynamak zorunda kaldıklarının altını çizen Ruiz, ‘’Galatasaray ile aradaki farkı kapamak istiyorduk. Ama böyle güzel bir statta seyircisiz oynamak iyi olmadı.’’ diye tamamladı.

Son Güncelleme: 17.04.2020 14:19
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