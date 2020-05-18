Beşiktaşlı Vida'ya İngiltere'den dev talip

Beşiktaş'ın 2017- 18 sezonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil ettiği Domagoj Vida, Beşiktaş'ta forma giydiği 3 dönemde ortaya koyduğu performansla takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı.

Bedelsiz olarak kadroya dahil edilmesinin ardından maaşına ek olarak imza parası alan ve bu nedenle sezon başına kulüpten 3 milyon Euro'luk gelir elde eden tecrübeli stoper, Beşiktaş'ta en yüksek ücret alan isimlerin başında geliyor.

Yeni Asır'da bahsi geven haberde yönetimin, ya maaşında büyük oranda indirim ya da ayrılık beklediği yıldız isme, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Ada'dan 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vereceği belirtildi.