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Beşiktaş'ta Adem Ljajic mükemmel bir geri dönüş yaptı.

Beşiktaş Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 5-1 gibi net bir skorla geçti. Maçın yıldızlarından Adem Ljajic sakatlıktan döndü ve golünü attı.

21 Haziran 2020 Pazar 17:26
Beşiktaş'ta Adem Ljajic mükemmel bir geri dönüş yaptı.
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Yukatel Denizlispor oyuna gerçekten iyi adepte oldu. Seyircisiz maçta havai fişek gösterisi onlar için düzenlendi. Taraftarları onları yine de yalnız bırakmadı. Maça iyi konsantre olsalar da fark yediler.


Karius'tan sonra kaleye geçen Ersin, ilk 11'in değişmezi olacak gibi görünüyor. Rıdvan da sol bekle çok iyi performans sergiledi. Tecrübesiz ama çok yetenekli bir sol bek. Şu bir gerçek ki Beşiktaş Burak Yılmaz ile çok farklı bir oyun ortaya koyuyor. Burak hem ofansa hem de defansa yardım eden bir golcü. Arkasında da oyunu çabuk oynayan Adem Ljajic gibi bir usta ayak varsa Beşiktaş'ın işi kolaylaşıyor. Sakatlıktan dönen Adem Ljajic, güzel oyununu bir de golle süsledi. Dönüşü mükemmel oldu.

Ofansif oynamak her zaman avantajdır ancak savunmanızı da düzenlemeniz gerekir. Maçta da bunu gördük. Denizlispor 53'te golü attı. Atiba'nın ilk kez bu kadar top kaybettiğini gördüm. Gökhan Gönül ise adeta bir yaşlı kurt gibi özgüveni ve özverisi yüksek bir oyuncu. Onun golüyle maç kırıldı ve Beşiktaş rahatladı. Fazla topla oynasa da N'Koudou kötü bir oyuncu değil. Onun golünden sonra Beşiktaş çok rahatladı ve tek kale oynamaya başladı. Adem Ljajic ve Diaby'nin golleri sonrası Denizlispor nefes alamadı.


Son Güncelleme: 21.06.2020 17:26
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