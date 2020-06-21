Beşiktaş'ta Adem Ljajic mükemmel bir geri dönüş yaptı.

Yukatel Denizlispor oyuna gerçekten iyi adepte oldu. Seyircisiz maçta havai fişek gösterisi onlar için düzenlendi. Taraftarları onları yine de yalnız bırakmadı. Maça iyi konsantre olsalar da fark yediler.
Ofansif oynamak her zaman avantajdır ancak savunmanızı da düzenlemeniz gerekir. Maçta da bunu gördük. Denizlispor 53'te golü attı. Atiba'nın ilk kez bu kadar top kaybettiğini gördüm. Gökhan Gönül ise adeta bir yaşlı kurt gibi özgüveni ve özverisi yüksek bir oyuncu. Onun golüyle maç kırıldı ve Beşiktaş rahatladı. Fazla topla oynasa da N'Koudou kötü bir oyuncu değil. Onun golünden sonra Beşiktaş çok rahatladı ve tek kale oynamaya başladı. Adem Ljajic ve Diaby'nin golleri sonrası Denizlispor nefes alamadı.