Beşiktaş'ta Ljajic gelişmesi, ayrılık haberleri doğrumu?

Basında yer alan haberlere göre Beşiktaş’tan ayrılmak istediği ileri sürülen Adem Ljajic’in iddiaların tam tersine kariyerini siyah-beyazlı forma altında sürdürmenin hesaplarını yaptığını söyledi.

Milliyet'te yer alan haberde; Hakkında sık sık çıkan ayrılık haberlerinin ardından siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini yönetime ileten yetenekli futbolcunun, İstanbul’da uzun süre kalmak için kendisine bir ev satın aldığı öğrenildi. Futboldaki gelişmelerin neler getireceğinin tahmin edemediğini yakın çevresine aktaran Ljajic’in, önceliğinin yeni sezonda da Beşiktaş’ta kalmak ve takımın bir parçası olmak istediğini söylediği öğrenildi.

Ljajic’in, kulübün indirim talebine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Yönetimle bu konuda henüz görüşme yapmamış olan 28 yaşındaki oyuncu, zorunlu karantina döneminin bitmesinin ardından yetkililerle masaya oturacak. Yıllık kazancı bonuslar hariç net 2 milyon 250 bin euro olan Ljajic’in yönetimin talebine göre belli miktarda bir indirime onay vereceği aktarıldı.

Önceliği Beşiktaş

Gelecek sezon transfer döneminde kendisi ve kulüp için cazip bir teklif gelmesi durumunda karşılıklı olarak konuşulabileceğini söyleyen deneyimli futbolcu önceliğinin Beşiktaş olacağını belirtti. Mohamed Elneny’den sonra takımda kalmak istediğini bildiren Ljajic için Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Yalçın’ın, Ljajic ile Oğuzhan’ın orta alanda iyi bir ikili olabileceklerini dile getirdiği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 14:39