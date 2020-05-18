Beşiktaş'ta stoper operasyonunun yeni gözdesi: Kemik Kıran Renato Chaves!

Beşiktaş stoper arayışlarına devam ediyor. Son olarak İtalyan basınında çıkan iddialara göre Beşiktaş Suudi Arabistan ekiplerinden Al Wahda'da forma giyen Renato Chaves ile ilgileniyor. Taraftarlar ise araştırmalarına çoktan başladı. İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Beşiktaş'ta stoper operasyonunun yeni gözdesi: Kemik Kıran Renato Chaves!
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Covid-19 nedeni ile futbol dünyasının durma noktasına gelmesi ile birlikte kulüpler gönderilecek oyuncularını ve yeni transferleri hakkında araştırmalarına başladı. İtalya basınında çıka haberlere göre ise Beşiktaş Suudi Arabistan liginde bulunan Al Wahda takımı oyuncusu Brezilyalı stoper Renato Chaves ile ilgileniyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Chevas ile ilgilendiği yazılan Beşiktaş konu ile ilgili açıklama yapmazken taraftarlar konuyu merakla araştırıyor.

2018 yılında transfer olmuştu

Oynadığı sert futbolla tanınan Chevas 4 Mayıs 1990 yılında Brezilya’nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelmiştir. Futbola Corinthians'ta başlayan genç oyuncu, daha sonra Figueirense, Portuguesa, Atletico Paranaense, Nautico, Ponte Preta ve Fluminense takımlarında forma giydi. 2018 yılında Al Wanda’ya transfer olan Chaves halen Suudi Arabistan ekibinde oynuyor.

30 yaşında olan tecrübeli stoper çıktığı toplam 21 resmi maçta 2 gol attı. Sertliği ile bilinen oyuncunun lakabı ise kemik kıran.

 

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 22:52

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