Beşiktaş'ta virüse yakalanan oyuncuların isimleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 12 Haziran’da liglerin yeniden başlayacağını açıklamasının ardından, Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımda koronavirüs vakaları ortaya çıktı.

3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş’ta koronavirüs testi yapılmasının ardından testi pozitif çıkan 10 kişiden 3’ünün futbolcu olduğu öğrenildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncuların Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı. Yaşanılan olayın ardından Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri kapılarını kapattı.

Virüse yakalanan 3 futbolcu, evlerine ya da hastaneye gitmeyerek Nevzat Demir Tesisleri’nde karantinaya alındı.

Kulüpte başkan Ahmet Nur Çebi’nin de testinin pozitif çıkmasından sonra, tüm antremanlar ve ilk etap kampı iptal edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 15:18