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Beşiktaş'tan Alanyasporlu sol beke 800 bin Euro teklif

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala transferini bitirmek istiyor. Siyah beyazlı kulüp Demokratik Kongolu savunma oyuncusuna 800 bin Euro teklif etti.

25 Haziran 2020 Perşembe 15:49
Beşiktaş'tan Alanyasporlu sol beke 800 bin Euro teklif
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Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Fabrice N’Sakala transferini tamamlayan Beşiktaş, şimdilerde Wlinton’u kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlı kulüp transferi tamamlamak için Alanya temsilcisine 800 bin Euro teklifte bulundu.


Sezon sonunda Caner Erkin ile yollarını ayıracak Beşiktaş, sol bek eksikliğini N’Sakala ile doldurmayı planlıyor. Siyah beyazlı ekip 3 yılı aşkın süredir turuncu yeşilli formayı giyen N’Sakala ile mutabakata vardı.

30 yaşındaki 1.78 boyuncaki tecrübeli oyuncuya 850 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtilirken, N’Sakala’nın istikrarlı bir grafiğe sahip olduğu görüldü. 123 resmi maça çıkan sol bek, 8 asistle takımına katkıda bulundu.

Alanyaspor süre talep etti

Siyah beyazlı ekip teknik direktör Sergen Yalçın’ın almasını istediği deneyimli futbolcu için 800 bin Euro teklif ettiği belirtiliyor. Turuncu yeşilli yönetimin 3 yıl önce bedelsiz olarak renklerine bağlamış olduğu Welinton’a yapılan önerinin değerlendirilmesi için süre talep etti. Brezilyalı savunma oyuncusu Alanyaspor formasıyla 79 müsabakaya çıkmış ve 8 gol kaydetmiştir.


Son Güncelleme: 25.06.2020 15:49
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