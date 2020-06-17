Beşiktaş'tan Rus file bekçisine rest: O paralara çok daha iyi kaleciler alabiliriz

Loris Karius sonrasında yeni kaleci için arayış içerisinde olan Beşiktaş, Stanislav Kritsyuk transferi için harekete geçti. Siyah beyazlı kulüp Rus file bekçisi için 600 bin Euro teklif ederken, Kritsyuk’un menajeri 1 milyon Euro talep etti.
Krasnodar ile sözleşmesi tamamlanacak 29 yaşındaki eldivene 600 bin Euro teklif iletildi fakat menajer 1 milyon Euro talep etti.
‘’1 milyon Euro’ya daha iyi kaleciler alırız.’’
400 bin Euro’luk farkın mali şartlara uymadığını dile getiren Beşiktaşlı idareciler, 1 milyon Euro verilecek olsa daha iyi kaleciler alabileceklerini dile getirdi. Siyah beyazlı kulübün ‘’Bizim bütçemiz transfer için 600 bin Euro, fazlası yok.’’ mesajı gönderdiği belirtildi.
Son Güncelleme: 17.06.2020 15:45