İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121015
ALTIN
303.746
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7468
EURO
6.5994

Bjarnason Elazığspor'dan alacaklarında feragat etti

TFF 1. Lig'de mücadele eden Elazığspor yaşanan deprem faciası sonrası hakları saklı kalmak koşulu ile lig'ten çekilmek zorunda kalan İzlanda'lı milli oyuncudan tam destek.

09 Şubat 2020 Pazar 16:21
Bjarnason Elazığspor'dan alacaklarında feragat etti

Theodor Elmar Bjarnason takımına destek olmak için 63 bin Euro'luk alaklarının tamamını kulübüne bağışladı. 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Elazığspor forması giyen Bjarnason takımına ve ve Elazığspor'a olan gönül bağını göstermiş ve alacaklarından vazgeçti. Kulüp yönetiminden kanu ile ilgili yapılan açıklamada haklarından vazgeçen Bjarnason' teşekkür ederken bundan sonrası kariyerinde başarılar dileriz dendi. Ayrıca bu örnek davranışı kulübümüzün formasını giymiş yerli ve yabancı oyunculardan bekliyoruz denildi.
 

Anahtar Kelimeler:
DepremElazığsporTff1 LigTheodor Elmar Bjarnason
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diaby ve Ljajic kulübeye
Diaby ve Ljajic kulübeye
Max Kruse ''takım olarak savaşmalıyız''
Max Kruse ''takım olarak savaşmalıyız''
Ersun Yanal İtirazım ''var''
Ersun Yanal İtirazım ''var''
Konyaspor'a Kocaman bir veda
Konyaspor'a Kocaman bir veda
Mardin'de engelli basketbol takımı oyuncularının minibüsü devrildi! 13 kişi yaralı
Mardin'de engelli basketbol takımı oyuncularının minibüsü devrildi! 13 kişi yaralı
Adana derbisinde fark var
Adana derbisinde fark var

Popüler Haberler

Trafikte spin ve drift atma nedir, suç mudur? Trafikte spin ve drift atmanın çekmenin cezası nedir, ne kadardır?
Bankadan kimler kredi çekebilir? Banka kredi çekme ve kredi başvuru şartları
Reklam sms mesajlarını engelleme ve kurtulma yöntemi
Belediye nakdi para yardım türleri nelerdir? Belediyelerden nakdi yardım parası nasıl alınır? Belediyelerden nakdi yardım alma şartları
Fazla tuz tüketmenin zararları nelerdir? Tuz tüketimi ne kadar olmalı?
2020 BAĞKUR prim ödemesi hangi bankalardan yapılmaktadır?
YouTube'dan para kazanmak için öneriler ve yöntemler
Hesap numarası nerede yazar? Banka hesap numarası öğrenme yolları
Otomobil lastikleri ne kadar zaman sonra değiştirilmeli?
Savaşçı Merlin kimdir? Gerçek adı nedir? Anıl Altınöz hakkında bilgiler
Ciyanbeyli ve Beyoğlu Belediyelerine KPSS'siz en az lise mezunu zabıta alımı yapılacak
İstanbul metrobüs ücreti ne kadar oldu? İBB metrobüs öğrenci ve tam akbil ücreti
Evde muhabbet kuşu üretimi yapmanın maliyeti ve kazancı ne kadardır? Evde muhabbet kuşu üretimi ile para kazanma
Locke Key 2. sezon yayınlanacak mı? Locke Key yeni sezon yayın tarihi ve konusu
Türkiye genelinde İŞKUR tarafından 11 ilde bekçi alımı yapılacak! Başvuru tarihleri belli oldu!
Sefirin Kızı Neslihan Atagül diziden ayrılıyor mu? Nereye gidiyor?
İş kurmak isteyen gençlere devlet vergi ve prim teşviği!
Survivor sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir? YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında bilgiler
Rise of Empires Ottoman Tuba Büyüküstün hamam sahnesi sosyal medyayı salladı!
TRT 1 Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi konusu ve oyuncuları
Kevin Prince Boateng kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng kariyeri ve tanıtım videosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.