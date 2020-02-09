Bjarnason Elazığspor'dan alacaklarında feragat etti

takımına destek olmak için 63 bin Euro'luk alaklarının tamamını kulübüne bağışladı. 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarındaforması giyen Bjarnason takımına ve ve Elazığspor'a olan gönül bağını göstermiş ve alacaklarından vazgeçti. Kulüp yönetiminden kanu ile ilgili yapılan açıklamada haklarından vazgeçen Bjarnason' teşekkür ederken bundan sonrası kariyerinde başarılar dileriz dendi. Ayrıca bu örnek davranışı kulübümüzün formasını giymiş yerli ve yabancı oyunculardan bekliyoruz denildi.