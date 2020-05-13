Bjelica, Fenerbahçe büyük bir kulüp 'Ali Koç ile üç kere görüştüm'

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan 48 yaşındaki teknik adam Nenad Bjelica, Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir röportaj verdi. İşte o açıklamalar;

"Evet Fenerbahçe ile görüşmem oldu, evet. Ancak, henüz bir anlaşma yok. Görüşmelerimiz devam ediyor. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor. Ne kadar maaş alacağım, sözleşme şartları, transfer listesi vs. %95'i doğru değil."

"Kabul ediyorum Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. 30 milyon taraftarı var. Her teknik direktör için ilgi çekici bir mücadele yeri olduğunu düşünüyorum. Ancak, henüz bir anlaşma sağlanmadı. Anlaşma olacak mı, açıkcası onu da bilmiyorum. Şimdilik diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsam, diğer teklifleri değerlendireceğim.

"ALİ KOÇ'un kendisi ile 3 kere görüştüm"

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüşme yaptık. İlk ikisi biraz tanışma gibi gerçekleşti. Üçüncü görüşmede tüm şartları konuştuk. Kendisi, Türkiye'nin en güçlü insanlarından biri." ifadelerini kullandı.