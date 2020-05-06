İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98836
ALTIN
390.907
DOLAR
7.1752
STERLİN
8.8897
EURO
7.7641

Bjelica'ya göre Fenerbahçe'nin eksikleri gidermesi gerekiyor

Fenerbahçe'nin teknik direktör konusunda büyük oranda el sıkıştığı söylenen teknik direktör Bjelica, Fenerbahçe'nin yeni sistemini netleştirdi. Hücum ağırlıklı oyun oynanacak, Hırvat hoca özellikle kanatlara takviye istedi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:02
Bjelica'ya göre Fenerbahçe'nin eksikleri gidermesi gerekiyor

Ligdeki üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe, uzun süredir yeni hoca arayışlarını sürdürüyordu.

Teknik direktör adayları konusunda transfer listesi kabarık olan sarı-lacivertliler, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile büyük oranda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Hücum futbolu oynatacak
Sarı - Lacivertli takım için kolları sıvayan Hırvat teknik adam, bir süredir Fenerbahçe ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 

Bjelica'ya göre Fenerbahçe'nin eksikleri gidermesi gerekiyor

Bjelica'nın, Fenerbahçe'de oluşturacağı yeni sistemini belirlediği öğrenildi. Kanatlara takviye istedi

Özellikle kanat organizasyonlarının üzerinde durulması gerektiğini düşünen 48 yaşındaki teknik adam, yönetimden sağ bek ve sol beke ikişer takviye istedi.

Hücum hattına da gole dönük sağlı sollu iki kanat isteyen Bjelica, 4-3-3 sistemiyle Kanarya'yı hızlandırmak istiyor.

Dinamo Zagreb'deki hırslı kişiliği, takımı ateşleyen yapısı ve hücum futbolunu seven yapısıyla dikkat çeken genç teknik adamın, forvette ise Vedat Muriç'in yanına 'striker' özelliği taşıyan bir isim istediği belirtildi.

Son Güncelleme: 06.05.2020 16:50
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferSon DakikaKoronavirüsYeniBjelicaHücumKanat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya hükumeti flaş Bundesliga kararını açıkladı
Almanya hükumeti flaş Bundesliga kararını açıkladı
Lig'ler başlıyormu ? Nihat Özdemir açıkladı
Lig'ler başlıyormu ? Nihat Özdemir açıkladı
Dünyaca ünlü futbolcu 7 haftadır koronavirüs'ü yenemedi
Dünyaca ünlü futbolcu 7 haftadır koronavirüs'ü yenemedi
Sörloth istikrarı ile dikkat çekmeye devam ediyor
Sörloth istikrarı ile dikkat çekmeye devam ediyor
Falcao transfer dedikoduları hakkında net konuştu
Falcao transfer dedikoduları hakkında net konuştu
Advocaat Oğuzhan'ı bırakmak istemiyor
Advocaat Oğuzhan'ı bırakmak istemiyor

Popüler Haberler

Ayakkabı kokusu nasıl geçer? Doğal yollarla ayakkabı ve ayak kokusundan kurtulma
Netflix yeni dizisi Space Force’un fragmanı yayınlandı!
Aşevi ve kuru gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Gıda yardımı paketi içinde neler var ?
Teknosa 4-8 Mayıs 2020 axess kampanyası
Starlink uydu interneti nedir, nasıl çalışır?
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmak için gerekli şartlar ve mezuniyet şartı nedir?
Lisede, 9. 10. 11. sınıfta 1 dersten, 2 dersten veya 3 dersten sorumlu geçme nedir, ne demektir? MEB sorumlu geçme nasıl olur?
Survivor 2020 68. Bölümü tanıtım fragmanı 6 Mayıs Çarşamba
Maksat Yarışmak Olsun yarışması başvuru şartları ve WhatsApp başvuru hattı
Üniversitede koşullu geçmek ne demek? Şartlı geçmek nedir? Şartlı geçme notu kaç? Sorumlu geçme ne demek? DC ile geçmek, DD ile geçilir mi?
Şok market kaçta açılıyor? Şok market yeni açılış ve kapanış saatleri
Korona virüs 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Para cezası ne kadar uygulanıyor?
Eşi vefat eden ve boşanan kadınlara devlet maaşı ve yardım destekleri
Herkese 10 Bin TL. Korona virüs temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?
A101 market 16 Nisan – 23 Nisan 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Halıdan kahve ve çay lekesi en kolay nasıl çıkar?
e-Devlet üzerinden ikametgah adres değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ikametgah adres değişikliği işlemleri
E-devlet dava dosyası sorgulaması ve içeriği görüntüleme
İPhone arka ışık parlaklığı nasıl ayarlanır?
Ücretsiz maske başvurusu nasıl nereden yapılır? E-devlet ücretsiz maske başvurusu yapma
Ramazan bayramına özel düşük faizli kredi veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.