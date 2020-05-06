Bjelica'ya göre Fenerbahçe'nin eksikleri gidermesi gerekiyor

Ligdeki üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe, uzun süredir yeni hoca arayışlarını sürdürüyordu.

Teknik direktör adayları konusunda transfer listesi kabarık olan sarı-lacivertliler, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile büyük oranda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Hücum futbolu oynatacak

Sarı - Lacivertli takım için kolları sıvayan Hırvat teknik adam, bir süredir Fenerbahçe ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Bjelica'nın, Fenerbahçe'de oluşturacağı yeni sistemini belirlediği öğrenildi. Kanatlara takviye istedi

Özellikle kanat organizasyonlarının üzerinde durulması gerektiğini düşünen 48 yaşındaki teknik adam, yönetimden sağ bek ve sol beke ikişer takviye istedi.

Hücum hattına da gole dönük sağlı sollu iki kanat isteyen Bjelica, 4-3-3 sistemiyle Kanarya'yı hızlandırmak istiyor.

Dinamo Zagreb'deki hırslı kişiliği, takımı ateşleyen yapısı ve hücum futbolunu seven yapısıyla dikkat çeken genç teknik adamın, forvette ise Vedat Muriç'in yanına 'striker' özelliği taşıyan bir isim istediği belirtildi.