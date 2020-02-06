Boateng 2 yıldır Beşiktaş'la görüşüyordum

Fiorentina'da sakatlığı nedeni ile oynamadığını sakat olarak'a geldiği yönündeki dedikoduları da cevaplayan Ganalı yıldız, Fiorentina'da oynamama sebebim çok farklı sakat olmamla bir ilgisi yok performansım ile sahada herkes bunu görecek ve gerekli cevabı oyunumla göstereceğim dedi.i için ise Beşiktaş ile 2 senedir görüşüyorudum Türkiye'ye ve Beşiktaş'a gelmeyi istiyordum dedi, birçok Türk arkadaşının olduğunu belirtentransferim gerçekleşince Türk arkadaşlarım telefon ile beni arayarak yuvaya gidiyorsun diyerek tebrik etti dedi.