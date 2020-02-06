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Boateng 2 yıldır Beşiktaş'la görüşüyordum

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ganalı yıldız oyuncusu Boateng Beşiktaş'a transferi hakkında konuştu.

06 Şubat 2020 Perşembe 22:38
Boateng 2 yıldır Beşiktaş'la görüşüyordum

Fiorentina'da sakatlığı nedeni ile oynamadığını sakat olarak Beşiktaş'a geldiği yönündeki dedikoduları da cevaplayan Ganalı yıldız, Fiorentina'da oynamama sebebim çok farklı sakat olmamla bir ilgisi yok performansım ile sahada herkes bunu görecek ve gerekli cevabı oyunumla göstereceğim dedi. Transferi için ise Beşiktaş ile 2 senedir görüşüyorudum Türkiye'ye ve Beşiktaş'a gelmeyi istiyordum dedi, birçok Türk arkadaşının olduğunu belirten Boateng transferim gerçekleşince Türk arkadaşlarım telefon ile beni arayarak yuvaya gidiyorsun diyerek tebrik etti dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTransferSergen YalçınBoateng
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