Borussia Dortmund, Wolfsburg karşısında rahat kazandı

Almanya'da Pandemi sürecini sonrasında yeniden başlayan Bundesliga'da Borussia Dortmund, Wolfsburg'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Dortmund 2-0 kazanmayı bildi.
Maçta golleri 32. dakikada Raphael Guerreiro ve 78. dakikada Achraf Hakimi attı. Wolfsburg'da Felix Klaus 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk 11'ler:
WOLFSBURG: Casteels, Steffen, Weghorst, Mehmedi, Roussillon, Mbabu, Pongracic, Schlager, Brooks, Arnold, Ginczek
BORUSSIA DORTMUND: Bürki, Akanji, Hummels, Piszczek, Hakimi, Guerreiro, Delaney, Dahoud, Brandt, Hazard, Haaland