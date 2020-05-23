Borussia Dortmund, Wolfsburg karşısında rahat kazandı

Bundesliga'da liglerin yeniden başlamasının ardından bu haftanın önemli mücadelelerinden olan Borussia Dortmund, Wolfsburg'a konuk oldu.

Borussia Dortmund, Wolfsburg karşısında rahat kazandı
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Almanya'da Pandemi sürecini sonrasında yeniden başlayan Bundesliga'da Borussia Dortmund, Wolfsburg'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Dortmund 2-0 kazanmayı bildi.

Maçta golleri 32. dakikada Raphael Guerreiro ve 78. dakikada Achraf Hakimi attı. Wolfsburg'da Felix Klaus 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dortmund 57 puanla zirve takibini sürdürdü.  Wolfsburg ise 39 puanla 6. sırada kaldı.

İlk 11'ler:

WOLFSBURG: Casteels, Steffen, Weghorst, Mehmedi, Roussillon, Mbabu, Pongracic, Schlager, Brooks, Arnold, Ginczek
BORUSSIA DORTMUND: Bürki, Akanji, Hummels, Piszczek, Hakimi, Guerreiro, Delaney, Dahoud, Brandt, Hazard, Haaland


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