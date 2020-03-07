Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho tutuklandı!

Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen ve futbol kariyerini yılında tamamlayan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo de Assis Moreira ve kardeşi Assis, dün Paraguay emniyeti tarafından sahte pasaport iddiasıyla tutuklandı.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bir yardım etkinliğine katılmak amacıyla ülkeye gelen Ronaldinho ve kardeşi Assis, kaldıkları otelde kimlik kontrolünde sahte pasaport kullandıkları ortaya çıktı ve emnşyet tarafından gözaltına alındı.

Paraguay Emniyetinde Gilberto Fleitas, konuyla ilgili basına bir açıklama yaparak açıklamasında, Ronaldinho ve kardeşi Assis'e tutuklama dışında bir ceza verilmesi yönünde savcılıktan gelen talebin kabul edilmediği ve ikilinin tutuklandığını duyurdu.

Savcı Federico Delfino ise, Brezilyalı eski futbolcu ve kardeşinin serbest bırakılarak alternatif bir ceza alması yönünde mahkemeye talepte bulunduğu ve hakim Mirko Valinotti'nşn ise savcılığın bu talebini redettiği ayrıva Ronaldinho'nun, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da gözaltında tutulduğu otelden alınarak tutuklandığı öğrenildi.

Soruşturmalarının devam ettiği belirtilen Ronaldinho ve Assis'in, bugün yeniden hakim karşına çıkması bekleniyor.