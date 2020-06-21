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BtcTurk Yeni Malatyaspor Göztepe'yi sahadan sildi: 2-1

Süper Lig'in 28. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi ekip maçı 2-1 kazanarak hayat buldu.

21 Haziran 2020 Pazar 03:19
BtcTurk Yeni Malatyaspor Göztepe'yi sahadan sildi: 2-1
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Süper Lig'in 28. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Uzun bir süredir galibiyete hasret kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor, rakibini 2-1 yendi ve kümede kalma mücadelesinde rahat bir nefes aldı. Ev sahibi ekip tam 12 maç sonra kazandı.

Dakikalar 41'i gösterirken Umut Bulut muazzam bir gol attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 73'üncü dakikada ise Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün penaldı golüyle beraberliği yakaladı. Maçın son anlarında, 78. dakikada Kjartansson sahneye çıktı ve takımına 2-1'lik üstünlüğü getirdi. Bu kritik galibiyet sonrasında BtcTurk Yeni Malatyaspor  12 maç sonra kazanmış oldu. Bu galibiyetle BtcTurk Yeni Malatyaspor 28 puana yükselirken, Göztepe 37 puanda kaldı.

Maç Özeti

Dakikalar 10'u gösterirken Göztepe sağ kanattan atak yapmaya başladı. Serdar Gürler topa vurdu ancak top kaleci Fanolle'nin kucağına geldi.

Dakikalar 12'i gösterirken Chebake sert bir şut çekti ancak savunma topu uzaklaştırdı.

Dakikalar 35'i gösterirken Soner Aydoğdu'nun pasında Wilczek topla buluştu. Çektiği şutta top direkten auta gitti.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde Mossoro ceza sahası içerisinde Halik Akbunar'ı topla buluşturdu. Halil sert şut çekti ancak top dışarı çıktı.

Gol 41. dakikada geldi. Gökhan Töre sol kanattan bindirme yaptı. Ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda olan Umut Bulut ile topu buluşturdu. Umut Bulut düzgün bir kafa  vuruşuyla skoru 1-0 yaptı.

Dakikalar 62 olduğunda Sakıb Aytaç'ın geri pası kısa düştü. Topu alan Tripic ceza sahasına gönderse de araya Hadebe girdi ve topu taca attı.

Göztepe'nin golü 73. dakikada gelişen atakta geldi. Serdar Gürler'in açtığı ortada Wilczek kafayı vurdu ancak kaleci Fanolle Wilczek'e sert bir müdahalede bulundu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Alpaslan Öztürk, gol vuruşunu yaptı ve skor 1-1'e geldi.


Hakem Özgür Yankaya, penaltı kararına itiraz eden BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a kırmızı kart gösterdi ve tribüne yolladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor 78. dakikada 2. golü buldu. Gökhan Töre soldan ceza sahasına girdi. Youssuf Ndayishimiye topu müsait pozisyonda olan Kjartansson'un önüne indirdi. Kjartansson'a sadece dokunmak kaldı ve skor 2-1 oldu.

Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmayı 2-1 kazanmış oldu.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Cem Hanoğlu

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Fanolle, Chebake, Hadebe, Mina, Sakıb Aytaç (Dk. 87 Karim Hafez), Acquah, Gökhan Töre, Robin Yalçın (Dk. 71 Youssuf Ndayishimiye), Murat Yıldırım (Dk. 88 Donald), Fofana (Dk. 56 Kjartansson), Umut Bulut

Göztepe: Beto, Gassama (Dk. 87 Atınç Nukan), Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Dk. 61 Napoleoni), Castro (Dk. 90 Borges), Halil Akbunar (Dk. 61 Tripic), Mossoro (Dk. 81 Deniz Kadah), Serdar Gürler, Wilczek

Goller: Dk. 41 Umut Bulut, Dk. 78 Kjartansson (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 76 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan) (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 74 Hikmet Karaman (BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü) 

Sarı kartlar: Dk. 79 Hadebe, Dk. 87 Sakıb Aytaç (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 87 Alpaslan Öztürk (Göztepe)


Son Güncelleme: 21.06.2020 03:19
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