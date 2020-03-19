Bülent Uygun'' Birazda olsa nefes aldık''

Takımın başına getirilmesinin ardından 3 maçta 7 puan toplayarak bir nebzede olsa rahat edebilen veı ile barışan'da futbolcular ve teknik heyet yoğun mesai harcıyor.un takımın başına geçmesi ile birlikte idman metodları değişti, istatistik olarak en az orta yapan, en az şut atan ve an az ceza sahasına giren takım imajından kurtulup bu gidişatı tersine çevirdik dedi. Önemli olan bizim gayretimiz ile birlikte taraftarımızın bize desteği ile biz bu süreci atlattık ilerleyen dönemlerde daha da iyi olacağız dedi.