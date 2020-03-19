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Bülent Uygun'' Birazda olsa nefes aldık''

Süper Lig'de son 3 maçında 7 puan toplayan Yakutel Denizlispor teknik direktörü Bülent Uygun yoğun mesai harcıyor.

19 Mart 2020 Perşembe 16:16
Bülent Uygun'' Birazda olsa nefes aldık''

Takımın başına getirilmesinin ardından 3 maçta 7 puan toplayarak bir nebzede olsa rahat edebilen ve taraftarı ile barışan Denizlispor'da futbolcular ve teknik heyet yoğun mesai harcıyor. Bülent Uygunun takımın başına geçmesi ile birlikte idman metodları değişti, istatistik olarak en az orta yapan, en az şut atan ve an az ceza sahasına giren takım imajından kurtulup bu gidişatı tersine çevirdik dedi. Önemli olan bizim gayretimiz ile birlikte taraftarımızın bize desteği ile biz bu süreci atlattık ilerleyen dönemlerde daha da iyi olacağız dedi. 
 

Anahtar Kelimeler:
TaraftarDenizlisporSporBülent Uygun
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