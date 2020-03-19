Bülent Uygun'' Birazda olsa nefes aldık''

19 Mart 2020 Perşembe 16:16
Takımın başına getirilmesinin ardından 3 maçta 7 puan toplayarak bir nebzede olsa rahat edebilen ve taraftar
ı ile barışan Denizlispor
'da futbolcular ve teknik heyet yoğun mesai harcıyor. Bülent Uygun
un takımın başına geçmesi ile birlikte idman metodları değişti, istatistik olarak en az orta yapan, en az şut atan ve an az ceza sahasına giren takım imajından kurtulup bu gidişatı tersine çevirdik dedi. Önemli olan bizim gayretimiz ile birlikte taraftarımızın bize desteği ile biz bu süreci atlattık ilerleyen dönemlerde daha da iyi olacağız dedi.