Bülent Uygun ile devam edilecek

Süper Lig'in 22'nci haftasında Mehmet Özdilek'in ayrılması sonrası göreve getirilen Bülent Uygun, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla tüm camiadan geçer not aldı. Takımın toparlanmasında büyük rol oynayan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli teknik adamla yola devam edileceği kaydedildi.
Uygun, corona virüs salgınında kulüplerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek Süper Lig'in 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararının doğru olduğunu söyledi.Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 13:52