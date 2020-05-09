Bülent Uygun ile devam edilecek

Süper Lig'in 22'nci haftasında Mehmet Özdilek'in ayrılması sonrası göreve getirilen Bülent Uygun, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla tüm camiadan geçer not aldı. Takımın toparlanmasında büyük rol oynayan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli teknik adamla yola devam edileceği kaydedildi.

Takımın bu sezonu en iyi noktada bitirebilmesi için ekstra bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Bülent hoca, "Göreve geldikten sonra takım olarak gösterdiğimiz performans bizim açımızdan mutluluk verici. Bu sezon'un hak ettiği ve güzel yerlerde bitirmesi için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz. Gelecek sezonla ilgili henüz anlaşma yapmadık. Ben takıma başarı getireceksem ve yararımız olacaksa anlaşarak yolumuza devam etmeyi istiyorum" açıklamasını yaptı.

Uygun, corona virüs salgınında kulüplerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek Süper Lig'in 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi kararının doğru olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 13:52