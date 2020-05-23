Bundesliga 27.haftasında sürpriz Werder Bremen zaferi

Almanya Bundesliga'da 27. hafta karşılaşmalarında Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Freiburg ile düşme hattındaki Werder Bremen karşılaştı.

Karşılaşmaya iyibaşlayan taraf Werder Bremen oldu. 8. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Klassen'in şutunda kaleci Schwolow çıkardı.

Konuk ekip 19. dakikada golü buldu. Klassen'in uzun mesafeli şık pasıyla savunma arkasına sarkan Bittencourt ceza sahasına girmeden şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi.

Bu karşılaşmanın sonucunda Freiburg 37 puanla 7. sırada kaldı. Bir maç eksiği bulunan Werder Bremen ise puanını 21'e yükseltip haftayı 17. sırada kapattı.

Freiburg gelecek hafta Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Werder Bremen ise ligin güçlü ekiplerinden Mönchengladbach'ı ağırlayacak.