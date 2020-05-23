Bundesliga'da Hoffenheim'a Paderborn engeli

Bundesliga'da Koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleşen 27. hafta karşılaşmalarında Hoffenheim deplasmanda Paderborn ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'da Hoffenheim'a Paderborn engeli
    Abone Ol:

Bundesliga'da oynanan 27. hafta mücadelesinde Hoffenheim deplasmanda ligin son sırasında yer alan Paderborn'a konuk oldu.

3. dakikada gelişen Hoffenheim atağında Kaderabek rakibini geçtikten sonra topu kale önündeki Skov'a çıkardı, Danimarkalı futbolcu da sert bir vuruşla ağları havalandırıp takımını 1-0 öne geçirdi. 

9. dakikada skora denge geldi. Hoffenheim stoperi Bicakcic'in yaptığı büyük hata sonucunda topu kapan Srbeny şık bir vuruşla ağları havalandırdı. 

20. dakikada Hoffenheim bir kez daha gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Skov vuruşunda top kaleci Zingerle'yi geçti ancak savunmada Collins son anda topa müdahale ederek net gol şansını önledi.

35. dakikada Paderborn direğe takıldı. Sol kanatta topla buluşan Holtmann, Antwi-Adjej ile yaptığı duvar pasının ardından topu ortaladı, gerilerden gelen Vasiliadis'in vuruşunda top direğe çarparak oyuna alanına döndü. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. 

57. dakikada gelişen Hoffenheim atağında Kaderabek'in ortasıyla topla buluşan Zuber pasını Grillitsch'e aktardı. Bu futbolcunun şutu savunmada Vasiliadis'e çarpıp direğin hemen yanından kornere gitti. 

87. dakikada konuk ekip bir kez daha gole yaklaştı. Kaderabek'in ortasında müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapan Dabbur çerçeveyi bulamadı ve gol fırsatından yararlanamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Alınan bu sonuç sonrasında 9. sıradaki Hoffenheim puanını 36'ya, son sıradaki Paderborn ise 18'e yükseltti. 

Hoffenheim gelecek hafta sahasında Köln'ü ağırlayacak. Paderborn ise Augsburg deplasmanına çıkacak. 


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
Cuma namazları ne zaman camilerde kılınmaya başlayacak? Camiler ibadete açılıyor!
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Tv dizileri için yeni bölüm tarihleri
Yeme içme ve restoranlarda hangi önlemler uygulanacak?
Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında? İşte İsmail Yüksek hakkında merak edilenler
Babil dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Babil 2. sezon için Ozan Güven’den mesaj!
İŞKUR TYP İşçi Alımı ile PTT'ye, Belediyeler, Adliyeler Hastaneler, Valiliklere işçi alımı yapılacak!
2020 yılı PMYO Polis Meslek Yüksek okulları taban giriş başvuru puanı
Denizbank Tobb esnaf nefes kredisi son başvuru tarihi
Hangi yicecekler buzdolabında saklanmaz? Buzdolabında saklanmaması gereken yicecekler ve sebebi
Devletten Emekli Olamayana 2 bin 100 TL Ödeme! TC kimlik ile Hemen Başvuru Yapın
Zalim İstanbul yeni sezonda devam edecek mi? Kanal D Zalim İstanbul 2. Sezonu ne zaman başlayacak?
Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? FOX TV Mucize Doktor bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?
Yüz kızartıcı suçlar polis olmaya engel olur mu? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?