Bundesliga'da Hoffenheim'a Paderborn engeli

Bundesliga'da oynanan 27. hafta mücadelesinde Hoffenheim deplasmanda ligin son sırasında yer alan Paderborn'a konuk oldu.

3. dakikada gelişen Hoffenheim atağında Kaderabek rakibini geçtikten sonra topu kale önündeki Skov'a çıkardı, Danimarkalı futbolcu da sert bir vuruşla ağları havalandırıp takımını 1-0 öne geçirdi.

9. dakikada skora denge geldi. Hoffenheim stoperi Bicakcic'in yaptığı büyük hata sonucunda topu kapan Srbeny şık bir vuruşla ağları havalandırdı.

20. dakikada Hoffenheim bir kez daha gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Skov vuruşunda top kaleci Zingerle'yi geçti ancak savunmada Collins son anda topa müdahale ederek net gol şansını önledi.

35. dakikada Paderborn direğe takıldı. Sol kanatta topla buluşan Holtmann, Antwi-Adjej ile yaptığı duvar pasının ardından topu ortaladı, gerilerden gelen Vasiliadis'in vuruşunda top direğe çarparak oyuna alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

57. dakikada gelişen Hoffenheim atağında Kaderabek'in ortasıyla topla buluşan Zuber pasını Grillitsch'e aktardı. Bu futbolcunun şutu savunmada Vasiliadis'e çarpıp direğin hemen yanından kornere gitti.

87. dakikada konuk ekip bir kez daha gole yaklaştı. Kaderabek'in ortasında müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapan Dabbur çerçeveyi bulamadı ve gol fırsatından yararlanamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Alınan bu sonuç sonrasında 9. sıradaki Hoffenheim puanını 36'ya, son sıradaki Paderborn ise 18'e yükseltti.

Hoffenheim gelecek hafta sahasında Köln'ü ağırlayacak. Paderborn ise Augsburg deplasmanına çıkacak.