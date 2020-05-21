Bundesliga'da şifresiz yayınlanacak maçlar!! TRT Spor naklen yayınlayacak

TRT Spor, koronavirüs salgını sonrası verilen aranın ardından maçlara başlayan ilk Avrupa ligi olan Bundesliga'nın maçlarını şifresiz olarak yayınlayacağı bilgisini verdi.

Bundesliga'da şifresiz yayınlanacak maçlar!! TRT Spor naklen yayınlayacak
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Koronavirüs arasının ardından tekrar başlayan Bundesliga, TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak ekrana gelecek.

TRT Spor'un resmi Twitter hesabından yapmış olduğu duyuruda, "Bundesliga'da 5 takımın şampiyonluk yarışı ve birbirinden önemli yıldızlar ve Türk futbolcuların performansları TRT SPOR'da yer alıyor. Bu ay Bundesliga keyfini 4 karşılaşma ile yaşayacaksınız." ifadelerine yer verdi.


İşte bu hafta yayınlanacak maçlar;

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

Hoffenheim - Köln

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 23:59

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