Bundesliga'da şifresiz yayınlanacak maçlar!! TRT Spor naklen yayınlayacak

Koronavirüs arasının ardından tekrar başlayan Bundesliga, TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak ekrana gelecek.

TRT Spor'un resmi Twitter hesabından yapmış olduğu duyuruda, "Bundesliga'da 5 takımın şampiyonluk yarışı ve birbirinden önemli yıldızlar ve Türk futbolcuların performansları TRT SPOR'da yer alıyor. Bu ay Bundesliga keyfini 4 karşılaşma ile yaşayacaksınız." ifadelerine yer verdi.



İşte bu hafta yayınlanacak maçlar;

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

Hoffenheim - Köln

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 23:59