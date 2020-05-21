Bundesliga'yı izlemek bile heyecanlandırıyor

Fenerbahçe' de sözleşmesi sona ermeden 2 yıl uzatan Nabil Dirar Koronavirüs salgını sonrası liglere verilen ara ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bundesliga'yı izlemek bile heyecanlandırıyor
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Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu, “İdmanlara yeniden başlayabilmek çok güzel ancak testlerdeki sorunlar nedeniyle bir kez daha futboldan uzaklaştık. Şimdi yeniden saha çalışmalarına geri döndüğümüz için çok mutluyuz. Futbolu gerçekten çok özledik. Bundesliga’yı izledikçe iştahım daha da kabardı” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 11:13

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