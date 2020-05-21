Bundesliga'yı izlemek bile heyecanlandırıyor

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 11:13

'nin Faslı futbolcusu, “İdmanlara yeniden başlayabilmek çok güzel ancak testlerdeki sorunlar nedeniyle bir kez daha futboldan uzaklaştık. Şimdi yeniden saha çalışmalarına geri döndüğümüz için çok mutluyuz. Futbolu gerçekten çok özledik.’yı izledikçe iştahım daha da kabardı” ifadelerini kullandı.