Bundesliga'da Karton Taraftar projesine büyük ilgi!

Alınan kararlar sonrasında dünyanın beş büyük ligi arasında gösterilen Almanya Bundesliga Federasyon kararı ile ligi başlatacağını duyurdu. Seyircisiz oynanacak maçlar için ilk adım ise Borussia Monchengladbach’dan geldi. Monchengladbach takımı karton taraftarlar üretimine başladı. Proje kapsamında şuan da 12 bin karton taraftar üretildi.

Borrussia Park’ta sanki taraftar varmış gibi stadın dolması ise mutlu etti. Taraftarlar istedikleri takdirde 19 Euro vererek kendi resimlerini kartonlara bastırabilecek.

Tezahüratta yapılacak

Almanya’da karton taraftarlara ek olarak aynı zamanda ses teknolojisi ile tezahüratta eklenmesi planlanıyor. Maçları evlerinden izleyen taraftarların pozisyonlara verdikleri tepkileri anında stada yansıtmaya çalışan Alman yetkililer aynı zamanda bu seslerin müsabakayı izleyen taraftarlara da ulaşmasını sağlayacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 21:05