Bundesliga'da maçlar yeniden başladı, ilk gol Haaland'dan geldi

Korona virüs salgını sürecinde ara verilen futbol maçları yeniden başladı. Almaya ligi Bundesliga’da bugün 16.30 oynanan Ruhr Derbisiyle Almanya’da futbol maçları yeniden başladı. Borussia Dortmund ve Schalke 04 arasında oynanan mücadeleyi Dortmund 4-0 kazandı. Ligde bugün oynanan diğer müsabakalar ve sonuçları şu şekilde oldu:

Augsburg - Wolfsburg: 1-2

RB Leipzig - Freiburg: 1-1

Hoffenheim - Hertha Berlin: 0-3

Fortuna Düsseldorg - Paderbon: 0-0

Korona virüs önlemleri had safhada

Almanya Ligi’nde futbol maçları oynanmaya başladı ancak müsabakalarda önlemler en üst seviyedeydi. Maçlar seyircisiz oynanırken, stat çevresine de kimse alınmadı. Takımlar maç öncesi ısınmaya çıkarken maske kullandılar. Oyuncuların yanı sıra hakem heyeti ve teknik direktörler de maske kullandılar.

5 oyuncu değişikliği hakkı görücüye çıktı

IFAB, (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) tarafından 31 Aralık tarihine kadar oynanacak maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapılması yönünde verilen karar da bu maçta ilk kez uygulandı.

Signal Iduna Park’ta stat çevresine kimse alınmadı

Dortmund ve Schalke 04 arasında Signal Iduna Park’ta oynana mücadelede stat çevresine kimse alınmazken, ekipler maç sırasında stat çevresinde geniş önlemler aldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 20:08