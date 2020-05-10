Burak Yılmaz'dan ''Bi sen eksiktin paylaşımı''

Beşiktaş'ta yapılan koronavirüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 çalışanın test sonucunun pozitif çıkması sonrası Burak Yılmaz paylaşım yaptı.

Burak Yılmaz'dan ''Bi sen eksiktin paylaşımı''
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Yapılan Koronavirüs test sonuçlarını açıklayan Beşiktaş Kulübü, 1 futbolcu ve 1 çalışanında sonucun pozitif çıktığını belirtti.

"Bir sen eksiktin"

Koronavirüsü salgınının takımda görülmesinin ardından takımın kaptanı olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çekecek bir paylaşımda bulundu.

Burak Yılmaz paylaşımına "Bir sen eksiktin" açıklamasını ekledi.

Burak Yılmaz'dan ''Bi sen eksiktin paylaşımı''


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