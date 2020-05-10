Burak Yılmaz'dan ''Bi sen eksiktin paylaşımı''

Yapılan Koronavirüs test sonuçlarını açıklayan Beşiktaş Kulübü, 1 futbolcu ve 1 çalışanında sonucun pozitif çıktığını belirtti.
"Bir sen eksiktin"
Burak Yılmaz paylaşımına "Bir sen eksiktin" açıklamasını ekledi.
Beşiktaş'ta yapılan koronavirüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 çalışanın test sonucunun pozitif çıkması sonrası Burak Yılmaz paylaşım yaptı.
Yapılan Koronavirüs test sonuçlarını açıklayan Beşiktaş Kulübü, 1 futbolcu ve 1 çalışanında sonucun pozitif çıktığını belirtti.
"Bir sen eksiktin"
Burak Yılmaz paylaşımına "Bir sen eksiktin" açıklamasını ekledi.