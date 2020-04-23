İstanbul 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98171
ALTIN
385.122
DOLAR
6.9420
STERLİN
8.5649
EURO
7.4873

Burak Yılmaz yönetime rest çekti 'Bana indirimle gelmeyin'

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz’ın, Yönetim ile yapmış olduğu görüşmede maaş indirimi konusunda kullandığı ifadeler, yönetimi çileden çıkardı.

23 Nisan 2020 Perşembe 14:51
Burak Yılmaz yönetime rest çekti 'Bana indirimle gelmeyin'

Bana indirim konusuyla gelmeyin"
Fanatik'teki habere göre Burak'ın yönetime vermiş olduğu cevabının ardından konuyu yeniden değerlendiren idareciler, “Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik durum ortadadır. Şartlarımızı kabul edenle yola devam edeceğiz. Ancak indirim talebine olumlu yanıt vermeyen her kim olursa kendisine başka bir kulüp bulabilir” kararını aldı.

Beşiktaş Yönetimi’nin, Dünya üzerinde yaşanan Koronavirüs salgını pandemisi sebebi ile ekonomik olarak sıkıntılar olduğunu, Katalan devi Barcelona’yı örnek göstererek anlattı ve  Barcelona'nın yaptığı yıldızlarından yüzde 50 civarında bir maaş indirimi istediğini örnek gösterdi. Bu talebe, ilk olumlu yanıtı veren Necip Uysal olurken takım kaptanı Burak Yılmaz’ın ise bu konuda oldukça olumsuz bir tavır sergilediği öğrenildi.
 

Son Güncelleme: 23.04.2020 14:52
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBurak YılmazKoronavirüsşokNecip UysalRest
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adanaspor'un ve Türk futbolu'nun acı günü
Adanaspor'un ve Türk futbolu'nun acı günü
Fenerbahçe'den transfer harekatı, 2 Stoper birden geliyor
Fenerbahçe'den transfer harekatı, 2 Stoper birden geliyor
Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım, stada 100 yıllık fotoğraf asıldı!
Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım, stada 100 yıllık fotoğraf asıldı!
'Evde Kal Elbistan' İlkay Gündoğan'dan destek geldi
'Evde Kal Elbistan' İlkay Gündoğan'dan destek geldi
Galatasaray'da yaşanan şok ayrılık
Galatasaray'da yaşanan şok ayrılık
Obradoviç ''Ne Fenerbahçe, ne de başka baka bi kulüp''
Obradoviç ''Ne Fenerbahçe, ne de başka baka bi kulüp''

Popüler Haberler

TRT EBA TV 16 Nisan Perşembe yayın akışı ilkokul, ortaokul ve lise dersleri tekrar saatleri
Bir Ayrılamayız şarkısına nasıl katılırım? Biz Ayrılamayız molped reklamı
2020 Nafaka hesaplaması nasıl yapılır? 2020 kimler nafaka alabilir, kimler alamaz?
İntenet bankacılığıyla SGK yapılandırma ödeme nasıl yapılır? 6736 SGK borç yapılandırması ödemesi
Devlet kömür yardımı başvurusu nereye yapılır? Kömür yardımı almak için şartları nelerdir?
Güldür Güldür Show yeni bölüm bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı?
Günlük Burç Yorumları 24 Nisan 2020 Cuma
Helal kredi veren bankalar hangileridir? Helal kredi almak için bankalardan nasıl başvuru yapabilirsiniz?
İşyeri açma destek kredisi nereden, nasıl alınır? İşyeri açma kredisi başvuru şartları
Evden çalışanların yemek, yol ücreti tam ödenir mi? Evden çalışmaya devam eden çalışanın maaşında kesinti olur mu?
Çiftçi belgesi nasıl, nereden alınır?
Star TV Ramazana Doğru sunucusu Halil Necipoğlu kimdir?
Kendinden 20 yaş büyük Cem Özer ile evlenen Pınar Dura kimdir?
Uğurkan Erez Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok?
Halk Bank 25 Bin TL esnafa özel düşük faizli ve ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank düşük faizli esnaf kredisi şartları
2020 Doğum yardımı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Doğum yardımı için nereye başvuru yapılır?
PTT devlet elektrik faturası yardımından kimler nasıl faydalanabilir? Elektrik faturası yardım şartları 2020
Haluk Levent Ahbap derneği yardımlarından nasıl faydalanılır? Ahbap derneği maddi ve gıda yardım desteği başvuru ve iletişim adresleri
6 farklı banka borç faizsiz ertelenecek!
Mucize Doktor dizisi nerede, hangi hastanede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerdedir, gerçek adı ne?
Düzenli ilaç içmek için ilaç hatırlatma uygulamaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.