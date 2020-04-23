Burak Yılmaz yönetime rest çekti 'Bana indirimle gelmeyin'

Fanatik'teki habere göre Burak'ın yönetime vermiş olduğu cevabının ardından konuyu yeniden değerlendiren idareciler, “Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik durum ortadadır. Şartlarımızı kabul edenle yola devam edeceğiz. Ancak indirim talebine olumlu yanıt vermeyen her kim olursa kendisine başka bir kulüp bulabilir” kararını aldı.

Beşiktaş Yönetimi’nin, Dünya üzerinde yaşanan Koronavirüs salgını pandemisi sebebi ile ekonomik olarak sıkıntılar olduğunu, Katalan devi Barcelona’yı örnek göstererek anlattı ve Barcelona'nın yaptığı yıldızlarından yüzde 50 civarında bir maaş indirimi istediğini örnek gösterdi. Bu talebe, ilk olumlu yanıtı veren Necip Uysal olurken takım kaptanı Burak Yılmaz’ın ise bu konuda oldukça olumsuz bir tavır sergilediği öğrenildi.

