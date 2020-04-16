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Burak Yılmaz yönetimi şok etti

Koronavirüsü salgını nedeniyle liglere ara verildi ve Beşiktaş kulübün gelirleri neredeyse durma noktasına geldi. Beşiktaş bu durumdan kurtulmak için futbolcuların maaşlarında indirime gitmesini talep etti.

16 Nisan 2020 Perşembe 15:00
Burak Yılmaz yönetimi şok etti

Yönetimden gelen talep üzerine Burak Yılmaz şaşkınlığı yaşanıyor. Yönetimin ekonomik anlamda daha fazla yıpranmamak için futbolcuların maaşlarında indirim talep ettiği öğrenildi. Bu kararın ardından futbolculardan gelecek cevap çevrilirken, indirimi kabul eden tek ismin Necip Uysal olması yönetimde şok etkisi yarattı.

Necip'e teşekkürler 
Beşiktaş yönetimi, altyapıdan yetişen ve 12 yıldır Beşiktaş forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Necip'e teşekkür etti.

Diğer futbolculardan olumlu yanıt gelmedi
Gelen haberlere göre siyah-beyazlı yönetimin, diğer takım kaptanları Burak Yılmaz ile Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'tan ise maaş indirimi için henüz olumlu yanıt alamadığı öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBurak YılmazIndirimNecip Uysal
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