Burak Yılmaz yönetimi şok etti

Yönetimden gelen talep üzerine Burak Yılmaz şaşkınlığı yaşanıyor. Yönetimin ekonomik anlamda daha fazla yıpranmamak için futbolcuların maaşlarında indirim talep ettiği öğrenildi. Bu kararın ardından futbolculardan gelecek cevap çevrilirken, indirimi kabul eden tek ismin Necip Uysal olması yönetimde şok etkisi yarattı.

yönetimi, altyapıdan yetişen ve 12 yıldır Beşiktaş forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Necip'e teşekkür etti.

Diğer futbolculardan olumlu yanıt gelmedi

Gelen haberlere göre siyah-beyazlı yönetimin, diğer takım kaptanları Burak Yılmaz ile Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'tan ise maaş indirimi için henüz olumlu yanıt alamadığı öğrenildi.

