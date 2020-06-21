Bursaspor'da Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası teknik direktör arayışları başladı

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında Keçiörengücü deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. Süper Lig için rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içerisinde olan Yeşil Beyazlı ekip, bu mağlubiyetle büyük bir darbe almış oldu. Mağlubiyetin ardından teknik direktör İbrahim Üzülmez'in gönderilmesi gündeme geldi. Yönetim kurulu üyelerinin başkan Mesut Mestan'a bu isteklerini iletti. Kısa bir süre içerisinde kararın verilmesi bekleniyor. Şimdiden bazı teknik adam adayları konuşuluyor. Bu isimlerin başında Uğur Tütüneker geliyor. Hücum futbolu oynatmayı seven İrfan Buz da adaylar arasında yer alıyor. Yücel İldiz de Bursaspor'un teknik direktör adayları arasında bulunuyor. Diğer adaylar arasında da Mustafa Er, İsmail Ertekin de var. Bursaspor taraftarları kimin teknik direktör olacağını merak ediyor.