Çağlar için 4 büyük talip! Premier Lig'in devleri onu istiyor

Leicester City forması altında Premier Lig’de son derece başarılı performans sergilemeye devam eden milli oyuncumu Çağlar Söyüncü transfer sezonunun açılmasına çok az bir zaman kala İngiliz devlerinin listesindeki yerini almış durumda.

Son olarak Çağlar Söyüncü ile ilgili olarak ortaya konan iddialara bakıldığında Arsenal’in eski oyuncusu ve futbol yorumcusu Perry Groves, Çağlar Söyüncü için Ocak ayı içerisinde Arsenal, Tottenham, Manchester City ve Manchester United kulüpleri tarafından transfer edilmek için tekliflerin yapılacağını ifade etti.

Groves yaptığı açıklamalarında, Çağlar Söyüncü’nün özellikle son dönem içerisinde üst seviye bir performans sergilemesi ve Arsenal’in onun gibi bir defans oyuncusuna ihtiyaç duyması, Arsenal tarafından bir teklif geleceğini gösterirken, Tottenham tarafında da Vertonghen ve Alderweireld’in yaşlarının yükselmesinin genç bir defans oyuncusu ihtiyacını ortaya çıkardığını bu yüzden de Çağlar’ın onlar için iyi bir tercih olacağını dile getirdi. City ve United’ın da Çağlar için transfer yarışına girdiğini söyleyen Groves, Arsenal’in de Ocak ayında Çağlar’ı almak için elinden geleni yapması gerektiğini ifade etti. Groves Çağlar Söyüncü’nün devre arasında çok talep göreceğini söyledi ve açıklamalarına son verdi.