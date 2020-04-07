Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe ve transfer açıklaması

ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan'ingelişmeri hakkında menajeri olanaçıklamalarda bulundu. Haber Global'e aöıklamalarda bulunan Batur Altıparmak '' Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor bu tarz haberlerin çıkması gayet normal benim bu zamana kadar herhangibir kulüp ile transfer konusunda görüşmem olmadı'' dedi