Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe ve transfer açıklaması
Tecrübeli oyuncunun sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesinin bitiyor olması sebebi ile transfer dedikoduları arasında sıkça adından söz ediliyor.
07 Nisan 2020 Salı 21:24
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Caner Erkin'in transfer gelişmeri hakkında menajeri olan Batur Altıparmak açıklamalarda bulundu. Haber Global'e aöıklamalarda bulunan Batur Altıparmak '' Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor bu tarz haberlerin çıkması gayet normal benim bu zamana kadar herhangibir kulüp ile transfer konusunda görüşmem olmadı'' dedi
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