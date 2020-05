Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci transferi!!

Türk futbolunda liglere verilen aranın ardındandöneminin yaklaşmasıyla farklı söylentiler ortaya atılmaya başlandı. Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusu İrfan Can Kahveci veile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan'in transfer haberleri ile ilgili son durumu iki oyuncunun menajeriaçıkladı.

İrfan Can Kahveci'nin adının Fenerbahçe anılması üzerine açıklama yapan Batur Altıparmak: "Yaşadığımız pandemi sürecinde herkes Türkiye Süper Ligi'deki çekişmeli mücadele olduğunu unuttu. Bildiğiniz gibi Başakşehir şampiyonluk adayları arasında. Bu dönemde transfer spekülasyonlarına ortak olmayı doğru bulmuyorum. Sezon bitince Başakşehir tarafından teklifler değerlendirilir. İrfan Can Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. İrfan'ı almak isteyen önce Başakşehir ile görüşmelidir. Başakşehir'den izin çıktıktan sonra biz transfere dahil olabiliriz. İrfan Can Kahveci'nin hedefi Başakşehir ile başarıya ulaşıp Avrupa'ya transfer olabilmek."ifadelerini kullandı.