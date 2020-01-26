Cedi Osman, Elazığ için başlattığı akımda çığ gibi büyüyen rakamı açıkladı

Cleveland Cavaliers takımında oynayan Milli basketbolcu Cedi Osman, Elazığ'da yaşanan deprem felaketinden sonra bir yardım kampanyası düzenledi. Teitter hesabından takımının Chicago Bulls il eoynayacağı maçta atacağı her 3 sayılık basket için 100 dolar bağışta buluınacağını açıklayan basketbolcuya Dünyaca ünlü diğer sporcularda katıldı.

Arda Turan, Nur Şahin, Işıl Alben, Yusuf Yazıcı ve Trabzonspor’un eski yöneticisi Nevzat Aydın'ın da destek verdiği kampanyada yakım arkadaşı Larry Nance Jr’ın bu rakamı 200 Dolar’a çıkarma çağrısını kabul eden Cedi, maçta atılan toplam 25 üç sayılık isabet için Nance ile birlikte toplam 10 bin Dolar bağışladı.

Cleveland Cavaliers-Chicago BullsCedi karşılaşmasında, Osman 118-106 kaybettikleri maçta 18 sayı, 6 asist ve 1 ribaundla oynadı. 4 üçlük deneyen Cedi Osman, 2 isabeti potalarla buluşt. Karşılaşmada ise toplam 63 üçlük atış yapılırken, bunlardan 25 tanesi isabet aldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman, maç sonrası bir açıklama yaparak toplanan bağış miktarı hakkında bilgilendirme yaptı. Osman, "Maçta toplam 25 üçlük oldu. Ben ve Larry Nance Jr toplamda 10 bin dolar bağışlıyoruz. Arda Turan, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı ve Işıl Alben'den toplam 10 bin dolar. Nevzat Aydın 250 bin TL, Adana Basketbol Kulübü 2 bin 500 $ katkı yaptı. Toplam 385 bin TL birikti." diye konuştu.

Chicago Bulls’a 118-106 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Cedi Osman, “Onun haricinde harçlığından, çocuğunun mama parasından, öğrenci bursundan gönlüne göre bağış yapacaklarını yazan binlerce güzel insanı da ekleyince deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yüzlerine ufacık bir gülümseme koyabileceğiz” dedi ve kampanyaya destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Diğer taraftan Cedi Osman'ın Twitter üzerinden başlattığı kampanyaya binlerce vatandaşta katıldı. AFAD'ın organizasyonu aracılığıyla depremzedelere yarımda bulunan vatandaşlar DEPREM yazıp 1866'ya SMS attılar ve bu sayede 10 TL bağışta bulundular. Telefonlarından aldıkları ekran görüntülerini ise Cedi Osman'la paylaştılar.