Cedi Osman, evden fotoğraf paylaşan 5 kişiye imzalı forma gönderiyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Cleveland Cavaliers takımında forma giyen Cedi Osman, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında bir kampanya başlattı. Türkiye genelinde alınan tedbirler doğrultusunda yetkililerin ve uzmanların vatandaşlara "evde kal" uyarılarına destek vermek isteyen Cedi Osman, #EvdeKal etiketiyle fotoğraf paylaşan 5 kişiye imzalı formasını hediye edeceğini açıkladı.

Cedi Osman, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medya üzerinden yürütülen dayanışmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir yanıt verdi ve yanıtında, "Sayın Bakan'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim." notunu yazdı.

Cedi ayrıca "Şimdi sıra sizde." diye bir başlık attı ve basketbolcular Semih Erden, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'u da kampanyaya katılmalarını istedi.