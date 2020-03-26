Cedi Osman, evden fotoğraf paylaşan 5 kişiye imzalı forma gönderiyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Cleveland Cavaliers takımında forma giyen Cedi Osman, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında bir kampanya başlattı. Türkiye genelinde alınan tedbirler doğrultusunda yetkililerin ve uzmanların vatandaşlara "evde kal" uyarılarına destek vermek isteyen Cedi Osman, #EvdeKal etiketiyle fotoğraf paylaşan 5 kişiye imzalı formasını hediye edeceğini açıkladı.
Cedi ayrıca "Şimdi sıra sizde." diye bir başlık attı ve basketbolcular Semih Erden, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'u da kampanyaya katılmalarını istedi.