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Cedi Osman'ın Elazığ depremine destek paylaşımı tepki çekti

Cleveland Cavaliers takımı oyuncusu Cedi Osman, Elazığ'da yaşanan depremin ardından destek vermek için Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Cedi Osman'ın bu paylaşıma bir çok kullanıcı tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise tam destek verdi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 23:10
Cedi Osman'ın Elazığ depremine destek paylaşımı tepki çekti

Elazığ'da yaşanan afet sonrası tüm Türkiye yardım seferberliği düzenlerken NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'da depremzedelere destek olamk istediğini belirterek sosyal medya hesabı üzerinden bir payşalımda bulundu.

Cedi Osman, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım" notunu yazdı. Milli oyuncunun bu paylaşımı bir çok kullanıcı tarafından tepkilere neden olurken bazı kullanıcılarda bu desteğinden ötürü oyuncuyu tebrik ettiler.

Cedi Osman'ın Elazığ depremine destek paylaşımı tepki çekti

Daha sonra Milli oyuncu gelen tepkilerin ardından bir başka paylaşım yaparak duruma açıklık getirdi. Cedi Osman ikinci mesajında ise, "yazılanların bir kısmını üzülerek okudum ber her türlü yardımı hep gizli yapıyorum. Bu sefer amaç özellikle gizli almaması. Belki iki takımdam birileri katılır, fazla bağış olur. Ülkemizdeki depreme dikkat çekmiş oluruz., fena mı olur? Bu kadar nefret iyi değil.." ifadelerini kullandı.

Cedi Osman'ın Elazığ depremine destek paylaşımı tepki çekti

Anahtar Kelimeler:
Elazığ DepremiCedi Osman
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