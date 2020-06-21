Celta Vigo evinde Alaves'e acımadı: 6-0

Koronavirüs pandemisi yüzünden ertelenen La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. La Liga'nın 30. haftasında Celta Vigo evinde ağırladığı Deportivo Alaves'e gol oldu yağdı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 6-0 kazandı. Bu galibiyetin ardından Celta Vigo rahat bir nefes aldı.
Ev sahibi ekibin formasını terleten milli futbolcu Okay Yokuşlu, gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düştü. Kümede kalma savaşı veren Celta Vigo bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti ve rahatladı. Alaves ise 35 puanla sıralamadaki yerini korudu.
Son Güncelleme: 21.06.2020 17:41