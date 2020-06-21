Celta Vigo evinde Alaves'e acımadı: 6-0

Koronavirüs pandemisi yüzünden ertelenen La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. La Liga'nın 30. haftasında Celta Vigo evinde ağırladığı Deportivo Alaves'e gol oldu yağdı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 6-0 kazandı. Bu galibiyetin ardından Celta Vigo rahat bir nefes aldı.

Gol perdesi 15. dakikada Murillo ile açıldı. Ardından kaptan Aspas 20. dakikada penaltıdan skoru 2-0 yaptı. Sonrasıda iki dakika içerisinde 40 ve 41. dakikalarda Rafinha skoru 4-0'a taşıdı. Nolito 78'de penaltıdan takımını 5 farklı üstünlüğe taşıdı. Skoru tayineden gol ise Santi Mina'dan geldi. Deportivo Alaves takımında Martin Aguirregabiria 27. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Ev sahibi ekibin formasını terleten milli futbolcu Okay Yokuşlu, gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düştü. Kümede kalma savaşı veren Celta Vigo bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti ve rahatladı. Alaves ise 35 puanla sıralamadaki yerini korudu.

