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Cengiz Ünder'li Roma'ya Atalanta engeli!

İtalya Ligi Serie A'da heyecanlı karşılaşmalar devam ediyor. Şampiyonluk yarışında kazanmak isteyen Cengiz Ünder'li Roma'ya Atalanta engeli çıktı. İşte 2-1 biten maçın ayrıntıları...

16 Şubat 2020 Pazar 13:03
Cengiz Ünder'li Roma'ya Atalanta engeli!

İtalya Serie A’nın 24. Hafta maçlarının oynandığı bugünlerde şampiyonluk mücadelesinde kesin galibiyet almak isteyen Roma, Atalanta engeli ile karşı karşıya geldi. Atalanta’nın sahasında oynanan maçta toplamda 3 gol oldu. Bu gollerin 2 tanesini ev sahibi ekip, birini ise Roma kaydetti.

Roma ilk yarının bitmesine saniyeler kala 45. Dakikada Edin Dzeko’nun golü ile soyunma odasında 1-0’lık skor ile gitti. Ancak devre arasında oldukça kararlı dönen ev sahibi Atalanta, taraftarlarının da etkisiyle ikinci yarının oynanmaya başlamasından henüz 5 dakika sonra beraberlik golünü Jose Luis Palomino ile buldu.

Roma kalesindeki baskısını devam ettiren Atalanta 59. Dakikada Mario Palasic’in golü ile 2-1 öne geçti. Roma her ne kadar beraberlik golünü arasa da bulamadı. Bu skor ile sonuçlanan maçın ardından Atalanta puanını 45’e yükseltti ve dördüncü sıraya oturdu. Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir yara alan Roma ise 39 puanda kaldı.

 

Son Güncelleme: 16.02.2020 13:03
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