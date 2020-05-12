Cenk Tosun Beşiktaş ve Sergen Yalçın'la ilgili soruları yanıtladı

Beşiktaş’ın eski yıldız oyuncusu Cenk Tosun eski takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cenk Tosun eski takımının yeni sezonda neler yapabileceği ve Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında konuştu.
Geçen sezonu Crystal Palace’ta kiralık olarak geçiren Cenk Tosun sakatlığının ardından Everton’a geri dönmüştü. Cenk Tosun sakatlık süreci hakkında da bilgi verdi.
Cenk Tosun: Sakatlığı atlatmak için tedavi oluyorum
Premier lige gelebilecek Türk futbolcular hangileridir sence?
Cenk Tosun’a hangi Türk futbolcuların Premier lige gelebileceği yönünde sorulan soruya iki ismi söyledi. Tosun, ilk olarak Uğurcan Çakır’ın önünün açık olduğunu ve kesinlikle lige uygun olduğunu söyledi ve eski takım arkadaşı Dorukhan Toköz’ünde Premier lige gelebileceğini söyledi.
Sergen hoca takımla kamp geçirmedi
Cenk Tosun eski takımı Beşiktaş’ın yeni sezondaki durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Tosun, Sergen Hoca’nın takımla kamp geçirmediğini ve hocaya zaman verilmesi gerektiğini söyledi. Tosun, Sergen Yalçın’ın gollerini izleyerek büyüdüğünü ve Sergen Hoca’nın kendisini ispatlamış bir hoca olduğunu ifade etti.
Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 18:30