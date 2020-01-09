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Cenk Tosun Crystal Palace ila nalaşma sağladı

İngiltere Premier Lig'de top koşturan milli yıldız 6 aylık kiralama ile transfer oluyor

09 Ocak 2020 Perşembe 12:34
Cenk Tosun Crystal Palace ila nalaşma sağladı

Milli futbolcu Everton'da ilk 11'e girmekte zorlanan Cenk Tosun yine bir Premier lig takımının yolunu tuttu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Crystal palace Cenk Tosun ile anlaşarak 6 aylığına kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un daha fazla forma giyebilmek için  transferi kabul ettiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 09.01.2020 15:02
Anahtar Kelimeler:
TransferIngiltereCenk TosunEverton
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