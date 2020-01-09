Cenk Tosun Crystal Palace ila nalaşma sağladı

İngiltere Premier Lig'de top koşturan milli yıldız 6 aylık kiralama ile transfer oluyor
09 Ocak 2020 Perşembe 12:34
Milli futbolcu Everton'da ilk 11'e girmekte zorlanan Cenk Tosun yine bir Premier lig takımının yolunu tuttu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Crystal palace Cenk Tosun ile anlaşarak 6 aylığına kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un daha fazla forma giyebilmek için transferi kabul ettiği öğrenildi.
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