Cenk Tosun Crystal Palace ila nalaşma sağladı

Milli futbolcu'da ilk 11'e girmekte zorlananyine bir Premier lig takımının yolunu tuttu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Crystal palace Cenk Tosun ile anlaşarak 6 aylığına kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un daha fazla forma giyebilmek içini kabul ettiği öğrenildi.