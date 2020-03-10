Cenk Tosun'un bonservisi ödenecek

The Evening Standart'da yer alan habere göre'ın sakatlık sonrası'a dönen ve sezonu kapataniçingirişimlerinde bulunduğunu yazdı. Crystal Palace'ın sportif direktörü Dougie Freedman'ın gözdeleinden olan Cenk'in bonservis bedelinin ödenmesini golcü oyuncunun mutlak suretle takıma katılması gerektiğini belirttiğini yazdı. Cenk Tosun'un kiralık sözleşmesinde satınalma opsiyonu olarak 20 milyon pound belirlendi. Çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Cenk'in EURO 2020 kaçıracak olması Milli takımımız için büyük kayıp oldu.