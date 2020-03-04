Cenk Tosun ''Uykularım kaçıyor''

Kiralık olarak oynadığı'ın antrenmanında sakatlaması sonrası sezonu kapatan Cenk, EURO 2020'de forma giyemeyecek, antrenmanda dizinden sakatlanarak 6 ay sahalardan uzak kalacak kalacak olan Milli yıldız sakatlığı ile ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada uykularım kaçtı bunedeni ile EURO 2020 de oynayamıyorum ve 6 ay sahalardan uzak kalacağım, herşeyde bir hayır vardır böyle olması gerekiyor demekki'' ifadelerini kullandı.