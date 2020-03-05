Cenk Tosun'a kötü haber Sözleşmesi fesh edildi

Antrenmanda sakatlanarak 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle kadro dışı bırakıldığı haberini alanadete şok oldu, kulüp yönetiminin yaptığı açıklamada Cenk'in sözleşmesini fesh ettiklerini ve kulübü olan'a gönderileceğini belirttiler. Diğer taraftan Everton taraftarları sakatlığından dolayı oynamayacak olan bir oyuncunun maaşını kendi kulüplerinin ödeyecek olmasına tepkili.