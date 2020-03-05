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Cenk Tosun'a kötü haber Sözleşmesi fesh edildi

İngiltere Premier lig ekiplerinden Crystal Palace'da oynayan Cenk Tosun'a kulübünden kötü haber geldi

05 Mart 2020 Perşembe 10:29
Cenk Tosun'a kötü haber Sözleşmesi fesh edildi

Antrenmanda sakatlanarak 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle kadro dışı bırakıldığı haberini alan Cenk Tosun adete şok oldu, kulüp yönetiminin yaptığı açıklamada  Cenk'in sözleşmesini fesh ettiklerini ve kulübü olan Everton'a gönderileceğini belirttiler. Diğer taraftan Everton taraftarları sakatlığından dolayı oynamayacak olan bir oyuncunun maaşını kendi  kulüplerinin ödeyecek olmasına tepkili.  
 

Son Güncelleme: 05.03.2020 11:48
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşCenk TosunEvertonCrystal Palace
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