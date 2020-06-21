Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrükspor maçında kazanan çıkmadı: 1-1

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Fatih Karagümrükspor kıyasıya bir mücadele içerisinde karşılaştı. Ancak mücadelede kazanan çıkmadı. 59. dakikada Fatih Kuruçuk ile öne geçen Fatih Karagümrükspor'a, sadece bir dakika sonra genç oyuncu Ajdin Hasic ile Cesar Grup Ümraniyespor cevap verdi. Maç 1-1 berabere sona ererken Fatih Karagümrükspor futbolcusu Barış Başdaş 90+2. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Bu beraberlik sonrasında Fatih Karagümrükspor 44 puana çıkarken Cesar Grup Ümraniyespor 41 puana çıktı.

Beşiktaş'ın Cesar Grup Ümraniyespor'a sezon başında kiraladığı 18 yaşındaki Kosovalı genç oyuncu Ajdin Hasic bu sezon ilk kez golle buluştu. Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Hasic'in bu golü uzun süre hafızalardan silinmeyecek.