İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113612
ALTIN
384.141
DOLAR
6.8443
STERLİN
8.4626
EURO
7.6699
Babalar Günü'nde acı haber: 3 çocuk babası adam yaşamını yitirdi
Doğum günü partisi pahalıya patladı: 37 bin lira ceza kesildi
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrükspor maçında kazanan çıkmadı: 1-1

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Fatih Karagümrükspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmadı.

21 Haziran 2020 Pazar 20:27
Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrükspor maçında kazanan çıkmadı: 1-1
Takip Et:

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Fatih Karagümrükspor kıyasıya bir mücadele içerisinde karşılaştı. Ancak mücadelede kazanan çıkmadı. 59. dakikada Fatih Kuruçuk ile öne geçen Fatih Karagümrükspor'a, sadece bir dakika sonra genç oyuncu Ajdin Hasic ile Cesar Grup Ümraniyespor cevap verdi. Maç 1-1 berabere sona ererken Fatih Karagümrükspor futbolcusu Barış Başdaş 90+2. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Bu beraberlik sonrasında Fatih Karagümrükspor 44 puana çıkarken Cesar Grup Ümraniyespor 41 puana çıktı.


 

Beşiktaş'ın Cesar Grup Ümraniyespor'a sezon başında kiraladığı 18 yaşındaki Kosovalı genç oyuncu Ajdin Hasic bu sezon ilk kez golle buluştu. Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Hasic'in bu golü uzun süre hafızalardan silinmeyecek. 


Son Güncelleme: 21.06.2020 20:27
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Volkan Demirel oyunculara tribünden seslendi: Beyler itiraz edin penaltı yok!
Volkan Demirel oyunculara tribünden seslendi: Beyler itiraz edin penaltı yok!
Chelsea iki dakikada 3 puana ulaştı
Chelsea iki dakikada 3 puana ulaştı
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Altay ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Konuk ekip maça birçok futbolcusundan yoksun çıkacak
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Altay ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Konuk ekip maça birçok futbolcusundan yoksun çıkacak
Fenerbahçeli taraftarlar Kasımpaşa maçı öncesi takımını yalnız bırakmadı
Fenerbahçeli taraftarlar Kasımpaşa maçı öncesi takımını yalnız bırakmadı
Beşiktaş'ın genç yıldızı Ajdin Hasic'ten müthiş gol
Beşiktaş'ın genç yıldızı Ajdin Hasic'ten müthiş gol
Kırmızı kart gören BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu
Kırmızı kart gören BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu

Popüler Haberler

Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezon onayını aldı
Hangi mesleklerin erken emeklilikten yararlanacak? SGK’dan erken emeklilik müjdesi geldi!
Göz bozukluğundan malulen erken emeklilik şartları nelerdir?
Google Play Store internet bağlantısı yok sorunu nasıl çözülür?
TOKİ 100 bin konut Hakkari kura sonuçları 20.05.2020 isim listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.