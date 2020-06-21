Chelsea iki dakikada 3 puana ulaştı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea ile Aston Villa önemli bir karşılaşmada karşı karşıya geldi. Kümede kalma savaşı veren Aston Villa'nın Villa Park Stadı'nda oynanan maçta evsahibi ekip 43. dakikada Kortney Hause'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün kapattı.

Karşılaşmada 60. dakika oynanırken konuk ekip Chelsea'de Christian Pulisicsahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü attı. Bundan sadece iki dakika sonra Chelsea'de bu kez Fransız golcü Olivier Giroud sahneye çıktı ve takımını öne geçiren gole imzasını attı.

Bu maçla birlikte Chelsea puanını 51'e çıkardı. Aston Villa ise 26 puanda kalarak avantaj kaybetti. Önümüzdeki hafta Chelsea kendi evinde Manchester City'i ağırlayacak. Aston Villa ise Newcastle United deplasmanına gidecek.