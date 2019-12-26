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Chelsea’ya şok mağlubiyet! Southampton rahat kazandı

İngiliz devi Chelsea kendi sahasından mutlu ayrılamadı. Yıldızlar topluluğu Chelsea’ya şok mağlubiyet geldi! Deplasmanda iyi oynayan Southampton son derece önemli olan bu maçı rahat kazandı. İşte Chelsea ve Southampton arasında oynanan maçın ayrıntıları…

26 Aralık 2019 Perşembe 23:13
Chelsea’ya şok mağlubiyet! Southampton rahat kazandı

İngiltere Premier Ligi’nin en iddialı ekiplerinden biri olan Chelsea Boxing Day maçları kapsamında kendi sahasında Southampton’ı konuk etti.  Southampton sürpriz bir şekilde İngiliz devini 2-0’lık rahat bir skor ile devirdi.

Boxing Day maçları bünyesinde Southampton ile kendi sahasında karşı karşıya kalan Chelsea planladığı oyunu sahaya yansıtamayınca Southampton’un etkili ataklarına maruz kaldı.

Maçın 31. Dakikasında Michael Obafemi golünü kaydederek takımı Southampton’ı 1-0 öne geçirdi. Southampton bu golün sonrasında da defansa çekilmek yerine ani ataklarla rakibine zorlu anlar yaşatmaya devam etti ve kalesini gole kapattı.

İkinci gol 73. Dakikada Nathan Redmond’tan geldi. Southampton bu golden sonra iyice rahatladı. Chelsea rakibinin defans hattını bir türlü yaramadı ve golle buluşamadı. Maçı 2-0 gibi rahat bir skorla kazanan Southampton 3 puanı cebine koydu.

Son Güncelleme: 26.12.2019 23:13
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