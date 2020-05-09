Chiellini'den Melo ve Balotelli'ye sert sözler

İtalya’nın Juventus Futbol Kulübünde forma giyen Giorgio Chiellini kitap yazdı. Tecrübeli savunma oyuncusu ‘Ben Giorgio’ adlı kitabında Melo ve Balottelli’yi eleştirdi. Chiellini’nin kitabında Melo ve Balotelli hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Juventus’un tecrübeli stoperi kitabında Melo ve Balotelli’yi hiç sevmediğini dile getirdi. Chiellini Balotelli hakkında çok negatif biri olduğunu, 2013 Konfederasyon Kupası’nda hiçbir şey yapmadığını ve ona tokat atmak istediğini söyledi. Chiellini bazı insanların Balotelli’yi en iyi golcülerden biri olarak görse de kendisinin onu en iyi 20 golcü arasında bile görmediğini ifade etti.

Chiellini kitabında bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo’yu da eleştirdi. Chiellini Melo’nun Balotelli’den bile daha kötü olduğunu ve Melo’nun saygısız biri olduğunu söyledi. Chiellini Melo’nun çürük elma olduğunu onun tesislerde geldiği anda herhangi biriyle kavga etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Chiellini’nin kitabında iki futbolcu için yer alan sözler şu şekilde;

"Balotelli ve Felipe Melo'ya karşı kötü bir niyetim yok. Ancak, bu oyuncularla ilgili bir şey paylaşmam gerekiyorsa paylaşırım. Ben herkesin en iyi arkadaşı değilim, bu normal. Ancak, bu iki insan gerçekten bütün tahammül sınırlarının ötesindeler. Bu insanlarla ilgili sorun, birkaç maç kötü oynamaları ya da günlerinde olmamaları değil. Birkaç gece dışarıda takılmaları da değil. Problem, onların içlerinde. Bazı şeyler bir kez olabilir ama tekrar ediyorsa problemdir."

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 20:14