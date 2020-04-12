Çin'de en pahalı üçüncu futbolcu ''Talisca''

Temmuz 2018'de Çin ekibi Guangzhou Evergrande'deolan Anderson, yaşanansalgını nedeniyle ülkesi Brezilya'ya geri dönmüştü. Çin ekibi, vakaların azalmasının ardından geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladı ancak Sambacı uzakdoğu ülkesinin sınırlarını kapatması üzerine Çin'e geri dönemedi ve Brezilya'da kaldı. Talisca, "Umarım Evergrande benim ien kısa sürede özel vize alabilir, ben de bir an önce dönerim" açıklamasını yapsa da Çin basını, Brezilyalı'nın satış listesine olduğunu yazdı.

Ülkeye girişinin ne zaman olacağı belli olmayan Talisca'nın Çin’deki en pahalı üçüncü oyuncu olduğu vurgulanan haberde, “Talisca’nın piyasa değeri 16 milyon euro. Evergrande bu parayı verene Talisca’yı satabilir” ifadelerine yer kullandı.

