Ülkeye girişinin ne zaman olacağı belli olmayan Talisca'nın Çin’deki en pahalı üçüncü oyuncu olduğu vurgulanan haberde, “Talisca’nın piyasa değeri 16 milyon euro. Evergrande bu parayı verene Talisca’yı satabilir” ifadelerine yer kullandı.
Çin'de en pahalı üçüncu futbolcu ''Talisca''
Beşiktaş'a transferi konusunda ismi gündemden düşmeyen, Brezilyalı yıldızın satış fiyatı dudak uçuklattı! Çin ekibi Evergrande, Sambacıya 16 milyon euro değer biçti.
12 Nisan 2020 Pazar 14:23
Ülkeye girişinin ne zaman olacağı belli olmayan Talisca'nın Çin’deki en pahalı üçüncü oyuncu olduğu vurgulanan haberde, “Talisca’nın piyasa değeri 16 milyon euro. Evergrande bu parayı verene Talisca’yı satabilir” ifadelerine yer kullandı.