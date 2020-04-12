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Çin'de en pahalı üçüncu futbolcu ''Talisca''

Beşiktaş'a transferi konusunda ismi gündemden düşmeyen, Brezilyalı yıldızın satış fiyatı dudak uçuklattı! Çin ekibi Evergrande, Sambacıya 16 milyon euro değer biçti.

12 Nisan 2020 Pazar 14:23
Çin'de en pahalı üçüncu futbolcu ''Talisca''

Temmuz 2018'de Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de transfer olan Anderson Talisca, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ülkesi Brezilya'ya geri dönmüştü. Çin ekibi, vakaların azalmasının ardından geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladı ancak Sambacı uzakdoğu ülkesinin sınırlarını kapatması üzerine Çin'e geri dönemedi ve Brezilya'da kaldı. Talisca, "Umarım Evergrande benim için en kısa sürede özel vize alabilir, ben de bir an önce dönerim" açıklamasını yapsa da Çin basını, Brezilyalı'nın satış listesine olduğunu yazdı.

Ülkeye girişinin ne zaman olacağı belli olmayan Talisca'nın Çin’deki en pahalı üçüncü oyuncu olduğu vurgulanan haberde, “Talisca’nın piyasa değeri 16 milyon euro. Evergrande bu parayı verene Talisca’yı satabilir” ifadelerine yer kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
TransferçinTaliscaKoronavirüs
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